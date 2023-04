Meurtre d’une fillette en France – Le parquet demande une mise en examen du suspect L’adolescent sera présenté ce jeudi au juge d’instruction. Le président du Rassemblement National a, par ailleurs, dénoncé une «faillite de l’État».

Une fillette de cinq ans a été retrouvée morte le 25 avril 2023 dans un sac dans un appartement de Rambervillers et un adolescent de 16 ans a été placé en garde à vue. AFP/Jean-Christophe Verhaegen

Le suspect du meurtre d’une fillette de cinq ans mardi dans les Vosges sera présenté au juge d’instruction jeudi après-midi, a annoncé le procureur de la République d’Épinal, précisant qu’il demanderait sa mise en examen.

Durant sa garde à vue, l’adolescent de 15 ans «a fait usage de son droit au silence», a précisé le procureur Frédéric Nahon lors d’une conférence de presse.

L’autopsie du corps de l’enfant retrouvée morte dans un appartement de Rambervillers aura lieu vendredi. «On en saura plus sur les circonstances du décès et de l’existence ou non de faits de viol», a ajouté M. Nahon.

Il a précisé que le suspect, âgé de moins de 16 ans, était passible de 20 ans de réclusion criminelle et non de la perpétuité en raison de son âge.

«Faillite de l’État»

Le président du RN Jordan Bardella a dénoncé jeudi une «faillite de l’État» après le meurtre d’une fillette de cinq ans dans les Vosges et interrogé les conséquences de la suppression de la peine de mort, déclenchant un tollé du gouvernement et de la majorité.

Ce «drame épouvantable», qu’il a attribué à une «justice trop laxiste», «traduit la faillite de l’État dans ce rôle de protection du peuple français», a accusé sur BFMTV et RMC l’eurodéputé RN.

«Beaucoup de Français qui ont vu ce drame ont le sentiment que la justice française est systématiquement du côté des agresseurs et des criminels et jamais du côté des victimes», a-t-il estimé, en raillant «l’État de droit des délinquants et des criminels».

«La justice est beaucoup trop laxiste dans notre pays et on n’enrayera pas cette spirale de la violence et de l’ensauvagement de notre société si on ne change pas radicalement la politique pénale», a-t-il insisté, en pointant aussi une justice «beaucoup trop longue» à sanctionner les délinquants.

«L’échelle des peines s’est effondrée dans notre pays depuis la suppression de la peine de mort dans notre droit», a aussi critiqué M. Bardella. «Je ne suis pas pour le retour de la peine de mort», a-t-il néanmoins ajouté, rappelant que «le Rassemblement national défend la perpétuité réelle».

Manœuvres de dédiabolisation

«Qu’elle est dure à masquer, cette mélancolie de la pendaison et de l’injection létale. La normalisation de l’extrême droite n’est qu’un leurre. Ne soyez pas dupes, ils n’ont pas changé», a mis en garde sur Twitter le porte-parole du gouvernement Olivier Véran en pointant cette déclaration du président du RN sur l’échelle des peines.

«Toutes les manœuvres de dédiabolisation n’auront jamais raison de ce qu’est profondément le Front national: un parti réactionnaire d’extrême droite. Chassez le naturel, il revient au galop», a abondé sa prédécesseure Olivia Grégoire, désormais ministre déléguée aux PME.

«Le RN ne changera jamais. Ce que l’on croyait hors de propos, aboli dans les textes et dans les consciences, revient au grand jour avec Jordan Bardella: la peine de mort. Nous ne les laisserons pas faire, nous ne laisserons jamais faire le parti de la guillotine», a accusé le député Renaissance du Val-de-Marne Mathieu Lefèvre.

Un adolescent a été placé en garde à vue pour le meurtre d’une fillette de cinq ans mardi à Rambervillers, dans les Vosges. Le parquet d’Épinal a précisé mercredi que ce garçon de 15 ans était déjà mis en examen pour viol sur mineur pour des faits remontant à l’an dernier.

Il sera présenté au juge d’instruction jeudi après-midi, a annoncé le procureur de la République d’Épinal, précisant qu’il demanderait sa mise en examen.

