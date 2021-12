Budget de la Confédération – Le Parlement vote 80 millions pour les infrastructures sportives Le National a approuvé mercredi cette enveloppe prévue pour la période de 2022 à 2027. Au départ, le Conseil fédéral avait souhaité 67 millions.

Après le gouvernement, le Conseil des États a complété la liste des installations sportives à soutenir, comme notamment une salle d’unihockey à Schiers (GR) (photo d’illustration). KEYSTONE

La Confédération mettra près de 80 millions de francs pour la construction d’infrastructures sportives de 2022 à 2027. Après les sénateurs, le National a approuvé mercredi cette enveloppe rehaussée de 13 millions par rapport à ce qu’avait demandé le gouvernement.

Le Conseil fédéral avait prévu 67 millions. Mais le Conseil des États a complété la liste des installations à soutenir, à savoir une piscine couverte à Berne, une salle d’unihockey à Schiers (GR) et le centre sportif à Kerenzerberg (GL). Ces trois projets nécessitent un soutien de 5,5 millions francs supplémentaires. Une décision qui n’a pas été contestée par le National.

En revanche, quelques voix dissonantes se sont fait entendre concernant le crédit destiné aux autres installations sportives d’importance nationale. Les sénateurs ont décidé de le faire passer à 15 millions de francs au lieu des 7,67 millions initialement prévus.

Doubler la somme n’est pas raisonnable alors que les finances fédérales sont déjà fortement sollicitées par la pandémie, selon Andreas Gafner (UDC/BE). L’objectif est de constituer une réserve suffisante pour une interprétation plus flexible des crédits, a contré Marie-France Roth Pasquier (Centre/FR) pour la commission. Cela permet de ne pas avoir de demandes supplémentaires en cours de période.

Les députés ont finalement accepté la hausse de ce poste par 137 voix contre 42. Pour disposer d’installations sportives de qualité, il faut les soutenir, a rappelé la ministre des Sports Viola Amherd, précisant que cela bénéficiait autant au sport d’élite qu’au grand public.

Fonds réaffectés

Le projet du gouvernement a également été modifié pour le cas où des projets ne seraient pas réalisés. Les crédits pourront être utilisés pour d’autres projets qui ne doivent pas nécessairement viser le même but. L’UDC s’est là aussi irritée d’un possible changement d’affectation alors que tous les projets sont régulièrement actualisés.

Ces aides font partie de la Conception des installations sportives d’importance nationale (CISIN), allouées depuis 1998. Le programme bénéficie à plusieurs disciplines et contribue à améliorer les conditions du sport d’élite et de la relève.

En moyenne, les aides financières de la CISIN constituent 10% des frais d’investissements. Le soutien de la Confédération a ainsi un impact important par son effet multiplicateur, a rappelé Marie-France Roth Pasquier. Au total, le volume d’investissements s’élève à 900 millions de francs.

Plusieurs projets soutenus

Le projet prévoit d’allouer 7,5 millions de francs pour des installations en eaux vives pour le canoë-kayak au centre national de performance à Lausanne, ainsi que pour le surf et l’aviron.

Les sports de glace seront soutenus à hauteur de 8,25 millions de francs. Les projets comprennent une patinoire à Genève, des patinoires de hockey et de curling à Lausanne et au Tessin, ainsi qu’une piste de bobsleigh à St-Moritz (GR).

Deux millions de francs seront alloués à des installations de gymnastique à Berne et à Morges (VD). La piscine de Zurich-Oerlikon et le centre régional de Wil (SG) seront soutenus à hauteur de 3 millions. Le centre de rugby à Yverdon recevra 1,6 million.

Les pistes de ski alpin à Crans-Montana (VS) et Lenzerheide (GR), de freestyle à Mettmenstetten (ZH) et dans l’Engadine, de ski nordique à Engelberg (OW), Lenzerheide, la vallée de Conches (VS) et Kandersteg (BE) recevront 15,83 millions au total.

En outre, 6,15 millions de francs iront à des salles pour les sports de balle à Schaffhouse, Berne et Frauenfeld. Au Tessin, une salle polyvalente pour le cyclisme sur piste et l’athlétisme recevra 5 millions. Enfin, les centres sportifs du Cornaredo à Lugano et de Gründenmoos à St-Gall bénéficieront de 10 millions.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.