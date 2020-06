Deux initiatives écologistes ont abouti – Le parlement est sous pression pour sauver les terres agricoles Les Suisses devront dire s’ils veulent stopper la construction hors des zones à bâtir. Deux initiatives ont abouti alors que les Chambres fédérales piétinent dans ce dossier. Julien Wicky

La construction hors des zones à bâtir a connu une importante progression ces dernières décennies, comme ici à Gelfingen (LU). Doris Fancon/«Tages-Anzeiger»

La pression s’accentue sur la préservation des zones agricoles. Deux initiatives, portées par quatre organisations environnementales (Pro Natura, BirdLife, la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage, ainsi que Patrimoine suisse), ont récolté les 100’000 paraphes nécessaires en un peu plus d’un an.