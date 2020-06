Valais – Le Parlement accepte les comptes 2019 à l’unanimité Depuis lundi, les parlementaires valaisans siègent extra-muros à Brigue, en raison du coronavirus. Mardi, ils ont validé les comptes du Canton.

La session du Parlement valaisan s’est ouverte lundi, à Brigue. Keystone

Les comptes 2019 de l’État du Valais ont été validés mardi à l’unanimité par 124 oui par le Grand Conseil. Tous les groupes ont souligné leur bonne tenue et le respect du double frein aux dépenses et à l’endettement. Pour la cinquième année consécutive, les comptes de l’État du Valais ont bouclé dans les chiffres noirs. Ils affichent des recettes de 4 milliards de francs, un record pour le canton. Celles-ci sont de 9,1 millions de francs supérieures aux charges.

Le résultat opérationnel atteint 171,7 millions de francs, en baisse de 6,3 millions de francs par rapport à 2018, l’année de tous les superlatifs. La marge d’autofinancement atteint elle 197,9 millions de francs, avant la prise en compte des amortissements du patrimoine administratif, a indiqué le gouvernement valaisan. Elle était de 215 millions de francs, un an auparavant.

«Le compte est très bon, les exigences liées au double frein aux dépenses et à l’endettement ont été respectées sans problème», lance le président de la Commission des finances Stéphane Pont. La Commission des finances (Cofi) n’a émis que très peu de remarques après l’analyse département par département.

«Les reins solides»

Pour le PDC, ces bons résultats vont permettre de financer les coûts supplémentaires induits par le coronavirus. Ils sont «tellement bons» qu’ils vont aussi permettre d’alimenter sereinement divers fonds de réserve et provisions. Le conseiller d’État en charge des Finances Roberto Schmidt confirme que le canton a actuellement les reins solides et que les réserves constituées seront utiles pour surmonter la crise et relancer l’économie.

Comme en 2017 et 2018, 100 millions de francs ont été transférés dans le fond des grands projets d’infrastructure du XXIe siècle. Trente autres millions ont été affectés au fonds de compensation des fluctuations des recettes. Concernant la caisse de prévoyance du canton, celle-ci se voit allouer 95,5 millions de francs, soit 45,5 millions de francs sous forme d’un fonds de financement supplémentaire et 50 millions de francs comme provision.

«Un véritable crève-cœur»

Parmi les orateurs qui se sont exprimés au sein du plénum, Grégory Logean (UDC) a aussi mentionné le manque d’investissement dans les routes, «un véritable crève-cœur». Tandis que la Verte Céline Dessimoz a appelé à investir davantage dans la durabilité des bâtiments et la mobilité douce, notamment avec des pistes cyclables, «alors que le canton accuse un grave retard dans ce dossier».

Certains députés ont salué la maîtrise des charges du personnel. Le conseiller d’État Roberto Schmidt a précisé «qu’aucun renchérissement n’a été octroyé et que l’échelle salariale a été maintenue au niveau de 2011». Il estime également qu’il ne faut pas supprimer, même temporairement, le double frein aux dépenses et à l’endettement. D’autant plus que les divers fonds constitués permettent de faire face aux défis à venir.

Le Fonds Figi

Le Grand Conseil a également accepté à l’unanimité le compte du Fonds de financement de l’investissement et de la gestion des immeubles de l’État (Figi). Autonome, celui-ci boucle son premier exercice comptable, a rappelé le président de la Cofi qui souhaite à l’avenir que les procédures comptables soient mieux précisées afin d’atteindre une meilleure transparence.

Une quinzaine de projets de constructions et d’entretien des bâtiments seront financés par ce fonds sur la période 2021-2024, dont le nouveau collège de Sion ou encore le site de la Castalie à Monthey. Le tout correspond à un investissement total de plus de 375 millions de francs. «Nous avons essayé de planifier des projets sur toutes les régions. Mais ce n’est pas si simple, a glissé Roberto Schmidt, demandant un peu de patience aux députés.

( ATS/NXP )