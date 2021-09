Fait divers – Le parking de Châtelaine qui bat tous les records de feux suspects À l’avenue Henri-Golay, les locataires dorment avec la peur que ça brûle à nouveau demain comme hier. Témoignages. Thierry Mertenat

Genève, le 27 septembre 2021. Du parc à motos où le feu a pris, il ne reste rien, sinon des épaves. Les engins ont fondu sur eux-mêmes. MAGALI GIRARDIN

L’adresse des mauvaises retrouvailles, sans quitter la rubrique des faits divers. Retrouvailles avec les pompiers, les nettoyeurs spécialisés et les dépanneurs. Mais, d’abord, avec la peur de voir un jour le feu dégénérer et la dalle s’effondrer. Celle du parking construit sous les barres d’un ensemble locatif qui fait le grand écart entre l’avenue Henri-Golay et l’avenue de Châtelaine.

Les allées d’immeubles sont ici nombreuses qui, toutes – soit une bonne dizaine –, ramènent à ce garage souterrain, bizarrement conçu, rempli de chicanes et d’impasses, dans lequel on se perd une fois franchie la rampe d’accès.