Débâcle socialiste en Espagne – Le pari risqué de Pedro Sanchez En sursis, le premier ministre convoque des législatives pour le 23 juillet. Il mise sur la mobilisation de la gauche face à la perspective d’un futur gouvernement conservateur allié à l’extrême droite. Cécile Thibaud - Madrid

Au pouvoir depuis cinq ans, le premier ministre Pedro Sanchez pourrait perdre son siège à l’issue des élections législatives du 23 juillet prochain. Madrid, 29 mai 2023. KEYSTONE

Sonné par la défaite, Pedro Sanchez a pris de court les Espagnols en annonçant lundi des législatives anticipées pour le 23 juillet. «Comme président du gouvernement et comme secrétaire du Parti socialiste, j’assume les résultats et je pense qu’il est nécessaire de soumettre notre mandat démocratique à la volonté populaire», a-t-il affirmé, au lendemain d’une claque magistrale pour la gauche aux élections régionales et locales.