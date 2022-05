Art contemporain dans le grand Genève – Le pari fou des ateliers mutualisés de bermuda Après trois ans de chantier en autoconstruction, le premier projet architectural et culturel financé de part et d’autre de la frontière ouvre officiellement ses portes à Sergy ce samedi dès 14 h. Alice Randegger

L’unité du bâtiment est celle du toit. Aucun seuil, aucun mur n’entrave le regard ou les déplacements. BASTIEN GALLAY

Depuis la route, on entraperçoit les lieux, mais il faut s’aventurer au-delà d’une friche et d’un hangar abandonné pour arriver à destination. Le bâtiment détonne au milieu de la zone pavillonnaire de Sergy. Dans cette commune de l’Ain au pied du Jura, derrière le CERN et Saint-Genis-Pouilly, une toiture de 1300 m2 surplombe quatre grands blocs de briques rouges. Sobres, bruts, les matériaux sont mis en valeur par les jeux de lumière induits par la charpente. Au centre de l’édifice, une halle, ouverte. On devine dans le prolongement du terrain un jardin qui abrite ruches, potager et sculptures.