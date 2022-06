Pour les oreilles à l’œil… Afficher plus

Une nouvelle ruche: Concerts, workshops, podcasts, projections, expositions, DJ sets, rencontres littéraires… Plus de la moitié de l’offre gratuite du MJF se déroulera dans la Lake House, principal pari de cette 56e édition qui transformera le Petit Palais en un centre multiculturel avec la musique comme fil conducteur. Sur trois étages, on pourra déambuler de 17h à 5h du matin au gré de huit pièces thématiques, qu’il s’agisse de se plonger dans une expo immersive, de mater un film au cinéma, de suivre un concert de jazz en duplex virtuel ou de rencontrer de près des invités comme le DJ Carl Craig, le vétéran punk et dub Don Letts ou le chanteur Asaf Avidan. Pari artistique autant que commercial, le but étant de maintenir le public sur site (et sous perfusion de nourriture et de boissons) le plus longtemps possible. Bon deal.

Des concerts de haut vol: Dans la Lake House, le Memphis devient le club jazz du festival. Autour de quelques noms confirmés tels Tigran Hamasyan, une jeune garde notamment anglaise vient dérouler toutes les formes du jazz, dont le collectif Steam Down et le tubiste Theon Cross. Une franchise hôtelière maintiendra son nom auprès de la principale scène sur le lac, avec pour l’animer des artistes aussi fameux que Sam Ryder, candidat anglais à l’Eurovision, mais aussi Fischbach, Requin Chagrin ou Synapson. Une marque de bière, quant à elle, transformera très logiquement le Parc Verney en Biergarten éminemment festif. Le Lisztomania déploie à l’intérieur et dans un «petit» format de 500 places des découvertes pointues en rap, electro et reggae.

Du clubbing sous les étoiles: L’Ipanema se veut la nouvelle «boîte de nuit» à ciel ouvert pour DJ sets house et techno (Goldie, TSHA, DJ Bone, etc.) mais on dansera aussi dans la Lake House, sous la Coupole (Carl Craig, Hunee, Famille Maraboutage, Barbara Butch, etc. Les pas les plus chaloupés s’exerceront à nouveau dans le club latino El Mundo et auprès de la piscine du Casino (Pool Party).