Les deux nouveaux Grenat – Le pari de Servette avec Bédia et Bauer L’attaquant et le latéral droit veulent rebondir à Genève. Ils courent après le rythme perdu. Deux profils différents pour une même trajectoire. Rencontres. Daniel Visentini

Chris Bédia et Moritz Bauer: pour en avoir été privé depuis le mois d’octobre dans leurs clubs respectifs, les deux renforts de Servette ont faim de ballon. ERIC LAFARGUE

Pas plus que Grejohn Kyei, Moritz Bauer et Chris Bédia ne seront présents sur le terrain à Zurich samedi soir, pour la reprise du championnat. Mais pour d’autres raisons. Le buteur du Servette FC, Kyei, n’est pas convoqué (il a des offres, il veut partir, mais pas n’importe où, pas en L2 à Sochaux par exemple), il y a un peu de la jurisprudence Wüthrich ici: un joueur qui va quitter le club gratuitement dans quelques mois ou qui refuse une prolongation de contrat n’a plus vocation à être mis en avant. Encore que… La saison passée, Gaël Ondoua avait bénéficié d’un passe-droit dans la même circonstance, restant titulaire.