Éditorial - Le pari climatique du Conseil d’État

C’était la seule surprise de la présentation par le Conseil d’État du projet de budget 2022: une augmentation de 37% des investissements ces dix prochaines années, principalement pour financer la transition écologique. «Ciel, nous courons à la banqueroute!» ont immédiatement prophétisé ceux qui annoncent chaque année depuis plus de trente ans l’apocalypse financière. Non, désolé, toujours pas.

Tout d’abord, si le montant de la dette genevoise peut effrayer, il faut rappeler qu’elle coûte bien moins cher aujourd’hui que dans les années 90 et que, rapportée à la richesse actuelle du canton (le PIB), elle est en réalité proportionnellement moins importante. Cela ne signifie pas qu’il ne faut pas s’en inquiéter, mais il faut la relativiser à un moment où Genève subit les effets de trois coûteuses réformes ainsi que de la pandémie.

«Un État qui n’aurait aucune dette mais n’adapterait pas ses infrastructures laisserait en réalité un héritage bien pire qu’une dette financière aux générations futures.»

Ensuite, s’il n’est effectivement pas très prudent et raisonnable de s’endetter à long terme pour assurer le budget de fonctionnement, il en va autrement concernant les investissements. Un État qui n’aurait aucune dette mais n’adapterait pas ses infrastructures laisserait en réalité un héritage bien pire qu’une dette financière aux générations futures.

Or, dans le cas précis, on ne parle plus d’assurer un certain confort, mais d’un enjeu vital: la lutte contre le réchauffement climatique. Entre un peu moins de dette carbone et un peu moins de dette financière, vous hésitez réellement?

