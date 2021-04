«Liste verte» – Le Parc national suisse désormais parmi les mieux protégés au monde L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ajoute pour la première fois un lieu suisse à sa liste.

Le Parc national suisse est devenu mardi le premier site suisse sur la «Liste verte» de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Keystone/Gian Ehrenzeller

Le Parc national suisse est désormais considéré comme l’un des mieux protégés au monde. Il est devenu mardi le premier site suisse sur la «Liste verte» de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Cette norme mondialement reconnue rassemble au total 59 réserves naturelles de 16 pays. «Les aires protégées inscrites sur la Liste verte de l’UICN se sont distinguées par une gestion exemplaire, des structures équitables et un engagement à long terme pour la conservation réussie de la nature», affirme le directeur général de l’organisation, l’ancien chef de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) Bruno Oberle.

Il salue le rôle de ces zones «dans l’arrêt des pertes dramatiques de biodiversité» et pour atteindre la protection de 30% de la surface mondiale d’ici 2030. Établi il y a un peu plus d’un siècle dans le canton des Grisons, le Parc national est considéré par l’UICN comme une réserve naturelle stricte avec ses forêts et ses zones alpines et subalpines. Il constitue également une réserve de biosphère de l’Unesco. Des espèces menacées en Suisse y sont notamment observées.

Nombreux facteurs considérés

Outre le Parc national suisse, sept nouveaux sites français sont ajoutés à la Liste verte. Ce pays est celui qui totalise le plus grand nombre de membres de ce label. Deux nouvelles zones italiennes sont également associées, alors que quatre de ce pays et de Corée du Sud voient leur statut renouvelé.

Et l’UICN établit elle la liste verte en considérant de nombreux facteurs sur la gouvernance, la planification, la gestion efficace et les succès de conservation des parcs naturels. Environ 500 sites dans des dizaines de pays souhaitent être ajoutés à ce dispositif.

ATS

