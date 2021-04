Académie du Servette FC – Le parc des Évaux restera «un lieu de détente et de loisirs» Thierry Apothéloz veut éviter des oppositions qui retarderaient encore l’installation des juniors du Servette aux Évaux et présente des mesures de mobilité. Lorraine Fasler

Thierry Apothéloz l’assure, l’installation de l’Académie aux Évaux serait temporaire. Irina Popa

C’est une vraie course contre la montre. Dans le calendrier rêvé du Servette FC, les juniors de l’Académie pourraient commencer à s’entraîner sur les terrains de football du parc des Évaux au printemps 2022. Solution alternative suite au refus populaire, en 2019, du projet Pré-du-Stand. Mais pour cela, un accord doit encore être trouvé entre le Canton, le club et la fondation des Évaux, composée des représentants des communes environnantes et de la Ville de Genève. Mais surtout, l’État doit suffisamment convaincre les associations de riverains et de défenseurs de l’environnement, qui s’inquiètent des conséquences de la venue du club sur la mobilité et la nature, afin de les dissuader de déposer des oppositions aux demandes de construction. Après le «no comment» de ces dernières semaines, le Canton s’exprime sur ce projet. Rencontre avec Thierry Apothéloz, conseiller d’État chargé du Département de la cohésion sociale (DCS), et Cyril Brungger, responsable des infrastructures sportives au DCS.