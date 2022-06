Fêtes des écoles à Genève – Le parc des Bastions se met en quatre pour accueillir plus de 6000 enfants La métamorphose du site s’est jouée à huis clos. On a fermé le lieu au public pour deux jours, jusqu’à mercredi en fin d’après-midi. Visite du champ de foire sur l’herbe. Thierry Mertenat

STEEVE IUNCKEZ-GOMEZ

Le chassé-croisé le plus spectaculaire de l’année. Les quarante-huit heures des rois de la logistique et de la manutention, à l’échelle d’un parc public, le premier, le plus sollicité de Genève. Nous revoici aux Bastions pour cet enchaînement frégolien qui fait suite aux ultimes notes de la Fête de la musique.