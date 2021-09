Plein air et précarité – Le parc des Bastions assure, sans condition, les dortoirs de la solidarité Le beau temps renforce la fonction humanitaire de ce lieu central dans la ville. Visite au saut du lit, celui, collectif, d’une population vivant dans la rue. Thierry Mertenat

Genève, le 8 septembre 2021. Le parc des Bastions continue à être investi chaque nuit par des familles privées de toit et de ressources pour vivre dignement. MAGALI GIRARDIN

Une météo de Jeûne genevois, ce jeudi 9 septembre. Les nuages ressemblent à des pruneaux trop cuits dans le ciel. Le soleil en profite pour faire relâche. La veille encore, il donnait au plein air des allures d’été tardif. C’est mieux en septembre qu’en juillet-août, et les parcs publics affichent complet. De jour comme de nuit.

Le dehors urbain se montre très animé, à l’image des Bastions, adresse centrale et rousseauiste. On la rejoint à l’aube après avoir vérifié dans une rade de carte postale que le soleil était bien à l’heure de son lever (7 h 04). Ponctualité helvétique, il sort Rive droite, au-dessus du Jura puis des Pâquis; en moins de trente minutes, il a traversé la ville et réchauffe les pelouses municipales, histoire de prolonger en douceur le sommeil des dormeurs sur l’herbe.