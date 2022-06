Fête des écoles à Genève – Le parc des Bastions appartient aux enfants et c’est complètement magique Cette édition 2022 bat tous les records de fantaisie. La Ville de Genève régale avec une offre ludique jamais atteinte. On applaudit à mi-parcours d’une journée assez unique. Thierry Mertenat

Les forains sont dans la place avec plus de vingt métiers. Celui des gondoles aériennes rajoute au plaisir des enfants. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

L’école publique a envoyé sa relève enfantine s’amuser une matinée entière dans le plus beau parc d’attractions de l’année. On l’a vu mardi se préparer à la chose, on le voit ce mercredi, dès 8 h 30, la vivre de l’intérieur. Communion parfaite avec cette chose simplement magnifique qu’on appelle, à raison, la Fête des écoles.

On attend son tour sans impatience. La dynamique est bonne, l’offre est abondante. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Les enfants des classes 1P et 2P sont, pour plus de deux heures de bonheur partagé, les princes et princesses des Bastions. Il faut les voir remonter en bandes euphoriques l’allée centrale. Pas le temps de dire merci en passant devant le podium VIP. On le fait pour eux en comptant à main levée. Le Conseil administratif de la Ville de Genève est bien présent. Casting complet, souriant, détendu, avant de filer en séance hebdomadaire débattre de la vraie vie. On verra s’ils reviennent tous l’après-midi.

Partout des animations et des artistes de rue. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

L’heure est d’abord aux manèges. Ils tournent, à cour comme à jardin, les yeux brillent en découvrant ces gondoles d’éléphants derrière le platane deux fois centenaire face à l’université. De là, on mesure mieux la richesse de l’offre. Les sollicitations ludiques sont permanentes.

Deux artistes déguisées en méduses viennent à la rencontre des élèves. Chorégraphie caressante. Ces bestioles-là ne piquent pas. Les fonds marins ont pris de la hauteur, ils dégringolent du haut des arbres, les pieuvres s’accrochent aux troncs, la déco générale, taillée dans des matériaux biodégradables, est juste éblouissante.

Les ateliers en plein air sont nombreux. Dessine-moi la mer. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

On a vu, en mode diurne, beaucoup de propositions décoratives aux Bastions. Celle-ci est peut-être la plus remarquable. Dommage que la Fête des écoles ne se déroule pas également la nuit. Un rêve d’adulte comblé.

Le plein d’imaginaire, c’est maintenant, à la lumière du jour. Dans la partie haute du parc, côté rue Saint-Léger, les spectacles fixes. Tout autour, des animations, des déambulations, des ateliers. Sans oublier bien sûr le rendez-vous «aux tables» où l’on termine le parcours en avalant une viennoiserie, en buvant le fameux sirop de grenadine, le meilleur du monde, au parfum et à la couleur.

L’heure des bâtons de glaces à l’eau. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Ces presque trois heures sur place se déroulent sans temps mort, sans stress pour le personnel qui gère le lieu, qui accompagne et oriente les flux. Les maîtresses sont plus belles que jamais, elles (et ils) ont également le temps de profiter de leurs classes. La jauge à 3000 enfants, c’est tellement mieux. Les transports en bus rajoutent au plaisir de l’excursion scolaire. Ils sont à l’heure et attendent le long de la rue de Candolle.

L’heure du sirop de grenadine. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

On approche de midi, le parc des Bastions se vide, avant de se remplir à nouveau à partir de 15 h, avec l’arrivée des 165 classes parties en cortège de la promenade Saint-Antoine. Plus de 3000 jeunes marcheurs (3P et 4P). Pour eux, la récompense n’en est que plus méritée. Le cortège est retransmis en direct sur le grand écran de la place Neuve. Comme un jour de course de l’Escalade. Le son d’ambiance est le même: bourré d’énergie et populaire.

La pêche aux poissons, le feutre à la main. STEEVE IUNCKER-GOMEZ L’heure du spectacle en plein air.



© Steeve Iuncker-Gomez



© Steeve Iuncker-Gomez L’heure du pirate. Même pas peur. © Steeve Iuncker-Gomez



© Steeve Iuncker-Gomez 1 / 7

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.