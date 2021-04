Loisirs pour enfants – Le parc Bertrand prend des airs d’hippodrome Activité prisée au siècle dernier, les balades sur des petits chevaux à pédales sont remises au goût du jour par un nostalgique. Léa Frischknecht

Avec patience, Ricardo Rosa apprend à Estephano, 4 ans, à conduire son cheval de bois. Laurent Guiraud

Il fut un temps, dans les parcs genevois, où les enfants, cramponnés à des rênes en cuir, pédalaient avec énergie sur de petits chevaux en bois. Un souvenir dépassé? Pas si sûr. En mémoire de son enfance dans les années 80, Ricardo Rosa propose l’expérience un peu vintage aux plus jeunes de la génération Z. «J’ai de beaux souvenirs de l’époque où mes parents m’emmenaient faire du cheval à pédales au Jardin anglais, raconte-t-il. J’ai voulu recréer l’expérience.»

Mercredi 14 avril, il est déjà installé au parc Bertrand. Le temps est radieux, une bonne nouvelle pour Ricardo Rosa. «Quand il fait beau, nous avons beaucoup plus de courses.» Un petit garçon, curieux, vient d’ailleurs admirer les chevaux rutilants, fabriqués sur mesure par un artisan en France voisine. Sans surprise, Estephano, 4 ans, voit les choses en grand et choisit le cheval le plus imposant. Mais ce calibre est réservé aux 6-12 ans. Il grimpe donc sur un canasson de taille plus réduite et l’aventure démarre sous les yeux attentifs de sa maman.