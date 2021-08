Au bon coin canin (6/8) – Le parc à chiens des Franchises se met lui aussi en vacances C’est étonnamment calme sous le généreux couvert végétalisé. L’herbe en profite pour repousser en attendant le retour de la meute. Thierry Mertenat

Genève, le 28 juillet 2021. L’espace canin du parc des Franchises. Cherchez l’animal de compagnie, il est en vacances avec son maître. LAURENT GUIRAUD

Qui a osé dire qu’il y avait trop de chiens à Genève? Voici une image sans tricherie qui affirme le contraire. Elle a été prise cet été, en milieu de semaine, au milieu de la journée. Horaire diurne, sous une météo de plein air correcte. Pas de vent, pas de pluie, pas de chien, dans ce parc qui, pourtant, leur est réservé.

Un parc à chien sans chiens. Celui des Franchises, bordant la rue du même nom. À croire que tous les canidés du quartier des Charmilles et de Vieusseux sont partis en vacances. En temps normal, les occupants sont nombreux.

Les grandes tailles voisinent les petites et moyennes tailles. L’espace clôturé permet à ce casting généraliste de se défouler en liberté sans empiéter sur les multiples activités récréatives de ce parc public à rallonge – l’un des plus animés de la Rive droite – qui file en pente douce en direction des avenues de Châtelaine et Edmond-Vaucher.