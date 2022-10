Après Cologny, voilà que Chêne-Bougeries décide de quitter le Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP), avec l’objectif de se doter d’ici à 2024 d’une structure d’accueil propre.

La première commune a mis en avant l’augmentation des coûts chaque année. Et la seconde sa volonté d’améliorer la qualité de l’accueil et de l’étendre, tout en reprochant le manque de flexibilité du GIAP.

On parle d’un peu plus de mille élèves en moins sur les 28’000 pris en charge par le GIAP. Et de 2,5 millions de francs sur les près de 100 millions de budget du GIAP.

Pas de quoi ébranler la structure qui regroupe actuellement 42 communes sur 45. Mais le signal est inquiétant, alors que le GIAP, grâce à la solidarité qu’il permet entre les communes, garantit un accueil parascolaire sur tout le territoire cantonal, y compris là où les moyens financiers ou humains feraient défaut sans lui.

Cette entaille dans le parascolaire intervient alors qu’il est confronté au défi colossal d’une croissance des effectifs de 6% à 10% chaque année, notamment parce que toujours plus de femmes travaillent. Outre l’explosion des coûts à charge des communes, trouver le personnel et les locaux n’est pas une sinécure.

Le turnover du personnel est important, car les taux de travail proposés sont ridicules. Dans ce contexte, il est déjà heureux que le GIAP parvienne à maintenir les prestations malgré l’explosion des effectifs. Mais jusqu’à quand?

Déjà, des pressions existent pour revenir sur l’obligation, à Genève, de répondre à toutes les demandes. Entre ces pressions, des membres qui quittent le GIAP et un Canton souhaitant se délester d’importantes tâches sur le dos des Communes, difficile d’imaginer un saut qualitatif de la prise en charge ou en faveur du personnel précarisé.

Nos enfants et ces travailleurs le méritent pourtant.

