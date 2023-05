Première mondiale – Le paraplégique qui remarche presque sans y penser Le duo Jocelyne Bloch-Grégoire Courtine lit dans les pensées d’un patient paraplégique grâce à un implant cérébral. Le dispositif rétablit la liaison cerveau-moelle épinière. Emmanuel Borloz Georges Cabrera (vidéo)

Odile Meylan

Elon Musk en rêve, les neuroscientifiques Jocelyne Bloch et Grégoire Courtine l’ont fait. Grâce à un implant dans le cerveau, un homme paraplégique a juste à imaginer qu’il marche pour que ses jambes suivent et que les pas s’enchaînent. Gert-Jan, handicapé depuis douze ans, a retrouvé un contrôle naturel du mouvement de ses jambes paralysées. Le résultat de cette prouesse, aux confins de la science, de l’intelligence artificielle et de la technologie, est présenté en détail dans la revue «Nature» ce mercredi.