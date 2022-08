Éditorial – Le paradoxe de la vacance Le taux de logement inoccupé est au plus bas alors qu’on n’a jamais autant construit. Un paradoxe qui en cache un autre: un canton attractif qui a peu d’espace. Olivier Bot

Dans le deuxième canton le plus dense de Suisse, après Bâle, le logement a toujours été un point de crispation. Hier, on ne construisait pas assez. Désormais, certains se plaignent qu’on bétonne. Un verbe moins politiquement correct que «densifier». Et voilà que le taux de vacance de logement est au plus bas: 0,37%! Du jamais-vu depuis 2013. Alors que près de 3500 logements sont sortis de terre l’an dernier. Là aussi, un record.