Snowboard – Laax, le paradis sous cloche des freestyleurs Les snowboardeurs du monde entier ont attendu d’arriver dans les Grisons pour enfin pouvoir se mesurer cette saison. Robin Carrel Laax

L’Américaine Maddie Mastro, dans un half-pipe «à huis clos». @Laax Open

Le commun des mortels ne saura qu’après sa mort si le paradis existe. Les snowboardeurs, eux, y sont déjà de leur vivant quand ils arrivent à Laax, dans les Grisons. La station sise à une trentaine de kilomètres de Coire fait tout pour les attirer et ils s’y sentent comme des coqs en pâte. Cette année peut-être encore un peu plus que d’habitude.

À cause de la pandémie, toutes les épreuves de Coupe du monde de half-pipe et de slopestyle ont été annulées. Seule la station grisonne a jusqu’ici réussi à mettre en place son étape annuelle, pour le plus grand plaisir d’athlètes lancés vers les JO de Pékin (4-20 février 22) et en dette de compétition.