Visite historique en Irak – Le pape François prie pour les «victimes de la guerre» Lors du dernier jour de son voyage en Irak, le souverain pontife s’est rendu à Mossoul, l’ancienne «capitale» du groupe État islamique. Il a évoqué le sort de la communauté chrétienne du pays, qui a connu un nombre important d’exils.

Au milieu des décombres laissés par les djihadistes, le pape François a prié dimanche pour les «victimes de la guerre» contre le groupe État islamique (EI) dans la ville irakienne de Mossoul, la «capitale du califat» défait il y a trois ans.

Sous très haute protection pour le dernier jour de son voyage historique en Irak, le pape est revenu sur le sort de la communauté chrétienne d’Irak – l’une des plus vieilles au monde, mais aussi l’une de celles qui a connu le plus d’exils.

«La diminution tragique des disciples du Christ, ici et dans tout le Moyen-Orient, est un dommage incalculable, non seulement pour les personnes et les communautés intéressées, mais pour la société elle-même qu’ils laissent derrière eux», a-t-il lancé.

À Mossoul, prospère ville patricienne et commerciale depuis des siècles, les autorités catholiques ne sont pas parvenues à trouver une église en état pour accueillir le pape François qui effectue la première visite d’un souverain pontife en Irak.

Au total, 14 églises de la province de Ninive (nord) dont Mossoul est le chef-lieu, ont été détruites dont sept remontant aux Ve, VIe et VIIe siècle et il a donc fallu construire une scène dans les ruines de quatre églises de différentes obédiences, dont l’église al-Tahira de Mossoul, vieille de plus de 1000 ans.

C’est de là que le pape s’est adressé à une petite foule sous les youyous et les cris de «Viva papa». Aux alentours gardes et barrages de sécurité étaient partout dans la province, où se terrent encore des djihadistes malgré la défaite militaire de l’EI fin 2017.

En alerte

Dimanche est la journée au cours de laquelle gardes du corps et forces de l’ordre seront le plus en alerte. Car si la visite du pape est historique, le dispositif sécuritaire déployé pour l’accueillir l’est tout autant.

Les rares kilomètres que le pape a parcourus par la route l’ont été à bord de voitures blindées. Pour la majorité des 1445 km de son parcours entamé vendredi, le souverain pontife est dans un avion ou un hélicoptère pour survoler plutôt que traverser des zones où se terrent encore des cellules djihadistes clandestines.

Et tout cela, au beau milieu d’un confinement total décrété jusqu’à la fin de sa visite lundi matin, face à des contaminations au Covid-19 qui atteignent des records en Irak.

Mais au-delà des constats sur l’état de délabrement du pays et la tentation de l’exil, les chrétiens qui depuis des semaines ont remis en état et lustré des églises détruites ou brûlées par l’EI veulent voir dans cette visite papale un message d’espoir.

«Peuple d’amour»

«Le pape François arrive dans son habit blanc pour annoncer au monde entier que nous sommes un peuple de paix, de civilisation, d’amour», affirme Boutros Chito, prêtre catholique à Mossoul qui met la dernière touche aux décorations de l’église al-Tahira de Qaraqosh, près de Mossoul.

Cette localité chrétienne à l’histoire multimillénaire est la prochaine étape du pape argentin de 84 ans. Là, il ira à la rencontre de fidèles qui hésitent encore à revenir définitivement dans leurs villages.

Quand en 2014, l’EI a pris la plaine de Ninive, des dizaines de milliers de chrétiens ont fui et peu font désormais confiance à des forces de l’ordre qui les avaient alors abandonnés, disent-ils.

Aujourd’hui, beaucoup disent vivre dans la peur des anciens paramilitaires désormais intégrés à l’État qui ont repris le terrain à l’EI.

Les mots dits samedi au pape par l’ayatollah Ali Sistani, grande figure du chiisme en Irak et au-delà, assurant oeuvrer pour que les chrétiens d’Irak vivent en «paix», en «sécurité» et avec «tous leurs droits constitutionnels», pourraient en rassurer certains.

Messe dans un stade

Le pape François n’a cessé de dénoncer en Irak «les armes», «le terrorisme qui abuse de la religion» et «les intolérances».

De nouveau, dans sa prière dimanche, il a martelé: «il ne nous est pas permis de tuer nos frères (au) nom» de Dieu, «il ne nous est pas permis de faire la guerre en son nom».

Après des rencontres avec des chrétiens de Mossoul et de Qaraqosh – qui lui ont déjà offert une étole qu’il a portée à Bagdad -, le pape célébrera une messe dans l’après-midi dans un stade d’Erbil, la capitale du Kurdistan dans le Nord, devant des milliers de fidèles.

Le pape qui aime tant les bains de foule et en a été privé depuis son arrivée en Irak pourra retrouver des fidèles et probablement les saluer depuis la papamobile qui jusqu’ici n’a pas été utilisée.

Là aussi, la sécurité sera stricte: fin février, plusieurs roquettes avaient été tirées sur l’aéroport d’Erbil.

