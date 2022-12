Église catholique – Le pape appelle à prier pour Benoît XVI, «gravement malade» Âgé de 95 ans, le théologien allemand a une santé très fragile. Il menait sa retraite au cœur des jardins du Vatican depuis 2013.

1 / 1 Le pape François (à droite) salue le pape émérite Benoît XVI (à gauche), en présence de Benoît XVI Georg Gaenswein. AFP PHOTO / VATICAN MEDIA / HANDOUT

Le pape François a annoncé mercredi que son prédécesseur Benoît XVI, âgé de 95 ans, était «gravement malade» et qu’il priait pour celui dont la renonciation en 2013 pour raisons de santé avait pris le monde entier par surprise.

Devant les fidèles réunis comme chaque mercredi au Vatican, le pape François a appelé à une «prière spéciale» pour son prédécesseur. «Pour entretenir sa mémoire, car il est gravement malade, pour demander au Seigneur de le consoler et de le soutenir», a-t-il déclaré.

En fin de matinée, le Saint-Siège a confirmé l’«aggravation au cours des dernières heures» de l’état de santé du théologien allemand en raison de son «âge avancé», précisant que ce dernier restait sous surveillance médicale permanente.

«À la fin de l’audience générale, le pape François s’est rendu au monastère Mater Ecclesiae pour rendre visite à Benoît XVI», a précisé dans un communiqué Matteo Bruni, directeur du service de presse du Vatican.

Le pape émérite allemand Joseph Ratzinger a renoncé à sa charge en 2013 en raison d’une santé défaillante et vit depuis une retraite discrète dans ce monastère situé au cœur des jardins du Vatican.

Après huit ans d’un pontificat marqué par de multiples crises, ce brillant théologien fut rattrapé début 2022 par le drame de la pédocriminalité dans l’Église.

Mis en cause par un rapport en Allemagne sur sa gestion des violences sexuelles lorsqu’il était archevêque de Munich, il était sorti de son silence pour demander «pardon», mais avait assuré ne jamais avoir couvert de pédocriminel.

Sa renonciation, annoncée en latin le 11 février 2013, fut une décision personnelle liée à ses forces déclinantes et non à la pression de scandales, avait assuré l’ancien pape, peu à l’aise avec les bains de foule, dans un livre de confidences paru en 2016.

Par ce geste, inédit en 700 ans, le premier pape allemand de l’Histoire moderne a ouvert la voie à ses successeurs dont les forces viendraient à décliner. François, 86 ans et souffrant de douleurs au genou, a lui-même laissé «ouverte» cette possibilité.

«Acte de grandeur»

Le gouvernement allemand a indiqué «surveiller» la situation, «tout comme le chancelier (Olaf Scholz) qui souhaite au pape émérite un bon rétablissement et lui adresse ses pensées», selon une porte-parole, Christiane Hoffmann.

S’exprimant avec difficulté, Benoit XVI est apparu de plus en plus fragile ces derniers mois, se déplaçant en chaise roulante. Mais il continuait encore ces dernières semaines de recevoir des visiteurs, certaines photos sur les réseaux sociaux montrant un homme frêle et visiblement affaibli.

Né en 1927, Joseph Ratzinger a enseigné la théologie durant 25 ans en Allemagne avant d’être nommé archevêque de Munich.

Il est ensuite devenu le strict gardien du dogme de l’Église durant un autre quart de siècle à Rome à la tête de la congrégation pour la doctrine de la foi, l’ex-Saint Office, puis pape pendant huit ans (2005-2013), succédant à Jean Paul II.

En tant que chef de l’Église catholique, il a défendu une ligne conservatrice, notamment sur l’avortement, l’homosexualité ou l’euthanasie.

Ses déclarations ont parfois créé l’incompréhension, comme sur l’islam, l’utilisation du préservatif contre le VIH ou encore l’excommunication de quatre évêques intégristes en 2009.

Son pontificat fut également marqué en 2012 par la fuite de documents confidentiels ("Vatileaks") orchestrée par son majordome personnel. Le scandale avait mis en évidence une Curie romaine (gouvernement du Vatican) minée par les intrigues et dénuée de rigueur financière.

Pour Eleonora Matsechek, une fidéle italienne de 19 ans originaire de Modène présente mercredi place Saint-Pierre, Benoît XVI «a été un bon pape, il a fait preuve de courage en démissionnant». «Je ne sais pas quelles ont été ses motivations, mais ce n’est pas facile d’admettre qu’on ne réussit plus à remplir son rôle et à faire un pas de côté», a-t-elle confié à l’AFP.

La dernière vidéo de Benoît XVI, diffusée par le Vatican en août à l’occasion de la traditionnelle visite des nouveaux cardinaux, montre un homme affaibli et amaigri, muni d’un appareil auditif, ne pouvant plus parler mais au regard toujours vif.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.