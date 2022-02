Ski-cross – Le papa de Fanny Smith et la présidente du fan-club ne comprennent pas La disqualification de la Vaudoise a choqué tout le monde, à commencer par ses proches évidemment. Réactions en Suisse. Renaud Tschoumy

Fanny Smith (dossard vert) franchit la ligne en troisième position. A ce moment-là, tout était encore normal… AFP

La disqualification de Fanny Smith, ce jeudi à Pékin, n’a pas fini de faire jaser. Alors qu’elle devait monter sur la troisième marche du podium, la Vaudoise a été disqualifiée pour un prétendu «écart de ski volontaire». Si son manager Alexandre Ahr n’a «aucun commentaire à faire» – même si on imagine bien qu’il n’en pense pas moins… –, Suzanne Chanel, présidente du fan-club de Fanny Smith, est outrée.

«Si on regarde attentivement les images, on voit bien que Fanny ne fait pas cet écart volontairement. En fait, elle sauve la situation. Sinon, tout le monde tombe! Je suis d’accord avec le commentateur de la «RTS», quand il dit qu’on devrait plus écouter les athlètes. Même l’Allemande Daniela Maier, qui a hérité de la médaille de bronze à la place de Fanny, a reconnu qu’il ne s’était rien passé de spécial.» On l’a même entendue acquiescer en direct à la télévision, quand Fanny Smith s’est lâchée et a réagi par un «C’est de la m…», alors qu’elle tentait de se justifier devant l’officielle de la FIS.

Pour Suzanne Chanel, c’est d’autant plus rageant que Fanny Smith avait réussi à tout surmonter jusqu’à la ligne d’arrivée de cette finale. Sa blessure, ses douleurs, la répétition des efforts…. et même la poussette de la future médaillée d’argent, la Canadienne Marielle Thompson. «Déjà, un «run on the review» (ndlr: le revisionnage de la course) qui dure plus de cinq minutes, c’est du jamais-vu, poursuit notre interlocutrice. Mais à ce moment-là, on pensait que c’était pour analyser la poussette de Marielle Thompson sur Fanny. Alors, quand est tombé le verdict, on ne pouvait pas y croire.»

La présidente du fan-club relève aussi que, comme par hasard, deux Allemands faisaient partie du jury, ainsi qu’en témoigne la liste ci-dessous…

«Pour moi, on aurait dû décerner deux médailles de bronze!» Christophe Smith, père de Fanny Smith

Christophe Smith, le père de Fanny, n’a pas compris cette décision non plus: «On peut se tromper dans la vie, mais il s’agit quand même de savoir garder la tête sur les épaules. Je n’ai pas encore eu Fanny au téléphone en ce moment (ndlr: il était 16h ce jeudi), mais je peux imaginer son écœurement. Pour moi, on aurait dû décerner deux médailles de bronze! Cela étant, je ne veux pas entrer dans la polémique. Je dirai simplement qu’à mon avis, la FIS doit protéger ses athlètes. Et je laisse le choix à chacun de se faire sa propre opinion sur le bien-fondé – ou non – de cette disqualification.»

Le papa de Fanny Smith était tout de même content d’avoir vu arriver sa fille «entière» à l’arrivée. «Elle a quand même commencé la compétition en étant blessée, rappelle-t-il. Les qualifications plus les quatre manches à élimination directe, cela fait quand même cinq fois plus d’une minute de course. Donc j’ai été soulagé de la voir franchir la ligne d’arrivée sans mal.»

Reste que sa fille ne rentrera pas avec une médaille autour de cou, honneur qu’elle s’était pourtant offert sur la piste. «C’est maintenant qu’elle aura besoin de soutien, conclut Christophe Smith. Quand on gagne et qu’on rentre avec une médaille, il n’y a jamais de problèmes. Mais là, je pense qu’elle aura besoin d’aide pour s’en remettre. On sera là!»

Cétait aux Jeux de PyeongChang en février 2018: les parents de Fanny Smith, Christophe et Fiona Smith, assistaient à la finale de leur fille. Elle avait remporté le bronze, et n’avait pas été disqualifiée cette année-là… VQH/Jérôme Reynard

Poignant message d’une membre du fan-club

Tout le fan-club de Fanny Smith en a gros sur le coeur. Une de ses membres a pourtant tenu à rendre hommage à sa championne.

Renaud Tschoumy est journaliste à la rédaction de Sport-Center. Il s'est destiné au web en 2012. Auparavant, il a couvert pendant 12 ans l'actualité du football (et notamment l'équipe de Suisse) pour «Le Matin». Plus d'infos @Rauque_n_Drole

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.