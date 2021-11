France – Le Panthéon accueille Joséphine Baker, icône de la liberté

Afficher plus

L’Empire State Building s’allume pour Joséphine Baker

Sous le regard du basketteur français Evan Fournier, l’emblématique gratte-ciel new yorkais, l’Empire State Building, s’est allumé aux couleurs de la France lundi soir pour honorer Joséphine Baker, à la veille de l’entrée au Panthéon de l’artiste noire née aux États-Unis.

Dès la tombée de la nuit et pour toute la soirée, la partie supérieure et la pointe de cet immeuble Art déco de 102 étages ont scintillé de bleu, blanc et rouge, «en hommage à l’artiste et icône des droits civils Joséphine Baker, première femme noire intronisée au Panthéon», selon le compte Twitter du légendaire édifice de Manhattan.