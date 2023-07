Amérique latine – Le Panama prévoit un record de migrations dès juillet Les autorités panaméennes ont annoncé une forte hausse, vendredi, du nombre de migrants traversant la forêt du Darién en direction des États-Unis.

Le nombre de migrants traversant l’inhospitalière forêt du Darién vers les États-Unis va contribuer à faire tomber dès ce mois de juillet le record établi sur l’ensemble de 2022, ont annoncé vendredi les autorités du Panama.

«Aujourd’hui nous dénombrons 227’000 migrants qui sont passés par notre territoire, ce mois-ci (juillet) nous allons dépasser le chiffre historique de l’année 2022, quand 248’000 migrants» avaient traversé la région du Darién, a affirmé devant la presse le ministre de la Sécurité du Panama, Juan Manuel Pino. La forêt du Darién, malgré les grands dangers qu’elle présente, est un important corridor migratoire partant de l’Amérique du Sud vers les États-Unis en passant par l’Amérique centrale.

Selon les statistiques du Service national de migration du Panama, plus de 248’000 personnes ont réalisé cette traversée en 2022, ce qui constitue un record.

400’000 migrants en 2023 selon les prévisions

Mais au rythme observé en juillet et avec encore cinq mois dans l’année, les autorités prévoient un chiffre de «400’000» en 2023, a dit Juan Manuel Pino. D’après les statistiques officielles, au 30 juin, plus de 100’000 Vénézuéliens avaient par exemple traversé la région du Darién, presque la moitié du total en cours sur 2023. Près de 33’000 Haïtiens, plus de 25’000 Équatoriens et plus de 8’500 Chinois ont suivi le même chemin. Un cinquième de tous ces migrants étaient mineurs.

Le Darién est une frontière naturelle dangereuse, entre animaux sauvages, torrents impétueux et présence de bandes criminelles qui volent les migrants ou exigent de l’argent pour les guider. Les autorités panaméennes suspectent le «Clan del Golfo», un cartel de drogues colombien majeur, de faire du trafic de migrants dans la zone. Plusieurs affrontements entre criminels et police ont eu lieu l’an dernier dans cette forêt inhospitalière.

