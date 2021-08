Cannabis – Le Panama légalise l’usage du cannabis à des fins médicales Le pays devient le premier pays d’Amérique centrale à légaliser et encadrer l’usage du cannabis.

Un dispensaire de cannabis de Chicago (illustration). Getty Images via AFP

Le Parlement du Panama a approuvé lundi un projet de loi légalisant l’usage du cannabis à des fins médicales, faisant de ce pays le premier en Amérique centrale à autoriser la consommation de cette substance. Ce projet, à l’initiative du président de l’assemblée législative du Parlement unicaméral du Panama, Crispiano Adames, a été approuvé par 44 voix pour et aucune contre. Le texte doit encore être promulgué par le président Laurentino Cortizo.

«Cette mesure viendra aider des centaines de Panaméens qui jusqu’à présent se trouvaient dans l’impossibilité d’acquérir ce médicament», a déclaré le député Leandro Avila, membre du même parti que Crispiano Adames, le Parti révolutionnaire démocratique (au pouvoir, social-démocrate). L’usage du cannabis sera à des «fins thérapeutiques, médicales, vétérinaires, scientifiques et de recherche sur tout le territoire national», indique le texte approuvé au Parlement.

Ses défenseurs visent à améliorer la qualité de vie des malades souffrant de glaucomes, épilepsie, arthrite, migraines, convulsions et d’autres types de douleur, mais aussi du cancer. Le Panama devient ainsi le premier pays centraméricain à approuver une loi légalisant l’usage du cannabis. Sa culture, exploitation, usage et commercialisation, y compris à l’exportation, seront encadrés via des licences accordées par l’État.

