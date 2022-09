Un événement valaisan primé – Le Palp Festival remporte le Prix Montagne 2022 Avec des concerts, des expositions et des événements culinaires la manifestation attire chaque année 35’000 visiteurs dans différents lieux du Bas-Valais.

Parmi les événements proposés par le Palp Festival figure la Rocklette, qui allie raclette et concert de rock, ici en août 2019 au barrage de Mauvoisin dans le val de Bagnes (photo d’archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le Palp Festival remporte le Prix Montagne 2022, doté de 40’000 francs. La manifestation valaisanne est distinguée aussi bien pour son festival que pour son «Palp Village», situé à Bruson.

Avec des concerts, des expositions et des événements culinaires, l’équipe de 14 personnes autour de Sébastien Olesen fait revivre les traditions et l’héritage culturel des régions de montagne, indiquent mardi les organisateurs du Prix Montagne dans un communiqué. Le Palp Festival attire chaque année 35’000 visiteurs dans différents lieux du Bas-Valais.

Le «Palp Village», situé à Bruson dans le val de Bagnes, a pour vocation de créer un centre culturel et touristique en collaboration avec la population locale.

Pour l’ancien skieur et président du jury Bernhard Russi, le Palp «peut vraiment servir de modèle pour d’autres initiatives. Le monde de la montagne suisse regorge de traditions qui peuvent être valorisées dans des projets et des entreprises similaires».

Autres prix

Le Prix Montagne du public et ses 20’000 francs revient à l’entreprise de produits cosmétiques naturels et artisanaux de l’Oberland bernois Puralpina. Le produit phare de cette entreprise familiale de Frutigen est la pommade aux herbes «Murmeli» (la marmotte). Plus de 7000 personnes ont participé au vote en ligne.

Le prix Montagne, décerné par le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) et l’Aide suisse à la montagne, était attribué pour la 12e fois. Il récompense des projets et des entreprises des régions de montagne qui ont réussi sur le plan économique et contribuent à la création de valeur, à l’emploi et à la diversité économique. Au total, 54 projets ont été déposés pour l’édition 2022.

ATS

