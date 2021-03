Sondage des fans – Le Paléo, oui, mais pas à n’importe quel prix Les festivaliers ont hâte de retrouver la plaine de l’Asse, mais se montrent divisés sur le respect des mesures sanitaires. Ivan Radja

Autant qu’un événement musical, le Paléo est un haut lieu d’interaction sociale, difficilement compatible, sous sa forme classique, avec les exigences dictées par le Covid-19. Laurent de Senarclens – Archives

On sait les acteurs culturels impatients de reprendre du collier, mais qu’en est-il du public? Ce n’est pas le moindre mérite du coup de sonde en ligne effectué par les organisateurs du Paléo auprès de quelque 16’000 festivaliers. «Ce n’est pas un sondage officiel, concède Daniel Rossellat, mais les résultats donnent une assez bonne idée de l’état d’esprit du public.»

Une prise de température assez surprenante: oui, les spectateurs ont soif de musique, mais pas forcément à n’importe quel prix. Les gestes barrière, entrés dans les mœurs depuis un an, ne posent guère de problème: lavage des mains, gel hydroalcoolique et port du masque sont autant de mesures que plus de 50% des festivaliers accepteraient. Ce dernier point est d’ailleurs largement soutenu: 66% des sondés sont prêts à se couvrir le visage durant toute la soirée. Et 71% ne voient pas d’inconvénient à télécharger une appli de traçage.