Jugement – Le Paléo Festival doit faire amende honorable Le Tribunal de police de Nyon confirme l’amende infligée l’an dernier au boss du festival pour avoir aménagé une passerelle en forêt. Madeleine Schürch

Le cordon boisé de l’Asse, qui abrite des passages de travail, agrémente aussi l’ambiance du festival. Anne Bichsel

Comme on s’y attendait après l’audience tenue au Tribunal de police de Nyon vendredi dernier, Daniel Rossellat n’échappera pas à l’amende de 2000 francs que lui avait infligé le préfet. Mardi, le président Daniel Stoll a rejeté le recours du patron du Paléo Festival et confirmé une infraction à la loi forestière pour avoir aménagé l’an dernier sans autorisation une passerelle provisoire à travers le cordon boisé de l’Asse, entre les loges et la grande scène.