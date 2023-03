Patrimoine artistique – Le Palais de l’Athénée dévoile l’envers du décor Couverts par des couches de peinture monochrome, des éléments picturaux enjolivaient la Salle Saint-Ours. Visite au chantier qui leur redonne vie. Rocco Zacheo

Les travaux de mise au jour des décorations dans la Salle Saint-Ours du Palais de l’Athénée. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Du Palais de l’Athénée, on croyait tout savoir. Ou au moins disposer de toutes les informations utiles sur son histoire. Par exemple, qu’on doit son édification, en 1863, au banquier Jean-Gabriel Eynard et à son épouse, Anna Eynard-Lullin, conjoints déjà propriétaires de la demeure attenante qui porte aujourd’hui leur nom. On sait aussi que c’est dans le Grand Salon du Palais que vit le jour le Comité international de la Croix-Rouge. Mais rien, dans les archives, n’évoque ce qui a fait l’objet d’une découverte récente étonnante par la direction de la Société des Arts, propriétaire de la bâtisse.