Catastrophe climatique – Le Pakistan obtient 9 milliards de dollars d’aide supplémentaires La communauté internationale s’est engagée, lundi à Genève, à investir dans la reconstruction du pays dévasté par de violentes intempéries l’été dernier.

Le premier ministre pakistanais Shebaz Sharif et le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres ont tous deux appelé la communauté internationale à investir pour aider le pays face au changement climatique lors de la conférence à Genève. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

La communauté internationale a promis depuis Genève plus de neuf milliards de dollars en plus pour le Pakistan après les inondations de l’été dernier. Lors de cette conférence lundi, le chef de l’ONU Antonio Guterres avait appelé à investir «massivement» dans ce pays.

«De ce que nous avons, ces promesses sont additionnelles par rapport à ce qui avait été donné en termes d’assistance humanitaire», a affirmé au terme de la réunion la ministre d’État pakistanaise aux Affaires étrangères Hina Rabbani Khar. D’autres dons en nature ont été annoncés.

Sur cette enveloppe, près de la moitié vient d’une institution financière internationale qui s’engage sur trois ans. Les coûts de la reconstruction à court terme sont estimés à 16 milliards de dollars au moins. «Bien davantage sera requis à plus long terme», a estimé le secrétaire général de l’ONU.

Le Pakistan a été dévasté en août dernier par des intempéries qui ont provoqué des inondations qui ont recouvert jusqu’à un tiers de son territoire. Près de 1800 personnes ont été tuées et 33 millions affectées par ce désastre, dont deux tiers environ restent en difficulté.

Environ 8 millions d’individus ont été déplacés, plus de 9 millions ont été poussés vers la pauvreté et plus de deux millions de maisons ont été détruites ou endommagées. Les opérations de secours se poursuivent, a affirmé le premier ministre Shebaz Sharif.

Les inondations avaient recouvert jusqu'à un tiers du territoire pakistanais (archives). KEYSTONE/AP/FAREED KHAN

«Injustice brutale»

Déjà, la facture de ces intempéries est salée. Les pertes économiques et les dommages sont évalués à environ 30 milliards de dollars. Lundi, le gouvernement pakistanais a dévoilé un plan pour la résilience du pays face aux changements climatiques.

La moitié, soit 8 milliards de dollars, sera financée avec des ressources locales. Il en manquait autant pour pouvoir le lancer. Outre l’aide aux infrastructures, un renforcement de la gouvernance et des questions sociales, mais aussi des efforts sur la finance, l’éducation ou la santé sont prévus.

Shebaz Sharif avait parlé dans la matinée d’un «tournant» dans la situation de son pays, souhaitant un «plan international durable» et promettant que chaque dépense serait justifiée. Devant la presse, il a remercié la Suisse pour son accueil. «La Suisse est au côté du Pakistan», a dit le conseiller fédéral Ignazio Cassis.

Sans annoncer de contribution supplémentaire, il a ajouté que «personne n’est à l’abri» des effets du changement climatique. Et il a salué le plan présenté par Islamabad.

Dans son discours Antonio Guterres a répété que la catastrophe était liée au changement climatique. Et de dénoncer «une injustice brutale», alors que le Pakistan n’est responsable que de moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre.

Appel au FMI

«Si vous avez un doute quelconque» sur les dommages et les pertes provoqués par le changement climatique dans les pays en développement, «allez au Pakistan», a insisté le secrétaire général. Quelques mois après les inondations au Pakistan, les États membres ont avalisé lors de la COP27 le principe d’un fonds d’indemnisation de l’impact sur ces territoires, après des décennies de discussion. Islamabad souhaite que ce dispositif, qui doit encore être finalisé, puisse aider à atténuer de futures crises climatiques.

Antonio Guterres a appelé à financer les routes, les maisons et les infrastructures. Mais il a demandé à nouveau également d’alléger la dette des pays en développement. «Le Pakistan est doublement victime», du climat comme d’un système financier mondial moralement en défaut, a encore dit le secrétaire général.

Jusqu’à présent, seul un tiers des 816 millions de dollars qui avaient été demandés pour la réponse humanitaire ont été versés. «Seulement une goutte d’eau dans les inondations grandissantes des besoins», selon Antonio Guterres. Or, la population de la région est 15 fois plus menacée par les impacts climatiques que les autres territoires dans le monde.

Antonio Guterres a également demandé aux institutions financières internationales des réformes plus favorables aux pays en développement. Et le premier ministre pakistanais a lui appelé à davantage de flexibilité de la part du Fonds monétaire international (FMI) à l’égard de son pays tout en promettant d’honorer ses obligations.

Des dizaines d’États participaient à la conférence de Genève. Cette rencontre constitue «une première étape» d’une longue route vers la reconstruction du Pakistan, selon Antonio Guterres. Plusieurs mécanismes nationaux de suivi du plan seront établis. Un groupe de soutien international est également prévu.

ATS

