Crise humanitaire et terrorisme – Le Pakistan dans le piège des talibans afghans Alors qu’Islamabad les soutient depuis près de trente ans, leur retour au pouvoir menace le Pakistan, aux prises avec un afflux de réfugiés et une insurrection djihadiste sur le retour. Emmanuel Derville - Islamabad

L’afflux de réfugiés afghans, comme ici à la frontière de Spin Boldak, le 25 septembre 2021, pose problème au Pakistan qui n’arrive plus à y faire face. AFP/BULENT KILIC

Zubair* se souviendra longtemps de cette journée d’août 2021. Les talibans viennent de prendre Kaboul et ce journaliste d’une vingtaine d’années s’enfuit au Pakistan avec son frère et sa sœur. La famille échoue dans un immeuble à Quetta, au milieu de soldats et de policiers du régime déchu. «Un jour, la police a fait une descente. Nous avons réussi à leur échapper, mais les autres n’ont pas eu cette chance. Les anciens des forces de sécurité ont été expulsés et livrés aux talibans», raconte ce jeune homme frêle, visage pâle et émacié, le regard inondé de peur.