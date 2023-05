Jeux de puissances – Le Pacifique au cœur de la bataille entre Pékin et Washington Les États-Unis ont signé ce lundi un pacte de sécurité avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Chine, elle, a passé un deal similaire avec les îles Salomon. Andrés Allemand Smaller

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken (à gauche) et Win Bakri Daki, le ministre de la Défense de Papouasie-Nouvelle-Guinée, se serrent la main après la signature du pacte de sécurité, sous le regard du premier ministre papou James Marape. AFP/ADEK BERRY

Ne cherchez pas: la Chine n’est pas mentionnée dans le pacte de sécurité signé ce lundi entre les États-Unis et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pourtant, c’est bien pour contrer le géant asiatique que cet accord vient d’être formalisé dans la capitale Port Moresby par le secrétaire d’État Antony Blinken et le premier ministre James Marape. Et cela, juste avant l’ouverture d’un «forum» réunissant le chef de la diplomatie américaine et les dirigeants de 14 États insulaires du Pacifique… que Pékin courtise avec un certain succès.