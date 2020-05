Sondage – Le oui aux «multinationales responsables» atteint 78% Faire rendre des comptes aux entreprises pour les dégâts graves causés à l’étranger? La population dit oui à l’initiative. La crise durcit les fronts. Lise Bailat

Au fil des sondages, le camp du oui à l’initiative populaire «pour des multinationales responsables» a progressé. Infographie: O. Chiacchiari

C’est une petite surprise. L’initiative populaire «pour des multinationales responsables» résiste à l’incertitude économique et la prudence qui l’accompagne d’ordinaire. Même plus: ce texte, qui exige des entreprises domiciliées en Suisse qu’elles soient tenues responsables des dommages à l’environnement et des violations des droits humains causés par leurs filiales à l’étranger, séduit de plus en plus. Selon un sondage commandé par le comité d’initiative et réalisé par l’Institut Link, 78% des personnes interrogées se déclarent favorables au texte, soit onze points de plus qu’en février de l’an dernier, trois points de plus par rapport à août.