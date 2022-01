Éruption volcanique aux îles Tonga – Le nuage de cendres recouvrirait toute la Suisse Des images satellites et des graphiques démontrent l’ampleur colossale de la catastrophe naturelle. Ses conséquences ont été ressenties même en Suisse. Yannick Wiget Patrick Vögeli

Un énorme nuage de cendres se forme au-dessus du Pacifique: l’éruption du volcan vue par satellite. Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies (CIMSS), Himawari-8-Satellit

L’explosion du volcan sous-marin dans l’archipel des Tonga, samedi, a été si violente qu’elle a pu être observée depuis l’espace. Des images satellites permettent d’imaginer l’ampleur qu’a prise la catastrophe naturelle, en très peu de temps.

L’éruption du Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai s’est produite vers 4 h 10, heure locale. Des roches, de l’eau et du magma ont été projetés dans l’atmosphère. Résultat: un nuage de cendres s’élevant jusqu’à 30 kilomètres, tel un champignon atomique. Plusieurs îles appartenant aux Tonga ont été recouvertes d’une couche de cendres de plusieurs centimètres d’épaisseur. Après une demi-heure, le nuage avait déjà un diamètre de plus de 350 kilomètres vu de l’espace, selon le service météorologique Weather Watch New Zealand.