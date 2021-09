Inauguration à Thônex – Le nouveau quartier de Belle-Terre, entre convoitise et rejet Des voisins sceptiques témoignent aux côtés d’habitants aspirant, eux, à habiter dans les nouveaux logements. Reportage à l’ombre des barres d’immeuble Fedele Mendicino

Thônex a inauguré son nouveau quartier Belle-Terre dès vendredi. Samedi après-midi les habitants de la commune ont défilé le long de l’avenue. FEDELE MENDICINO

Léon est né en 1940, trois ans plus tôt que son épouse Christiane. Assis sur le banc d’un arrêt de bus flambant neuf, les retraités devisent et observent les nouveaux bâtiments du quartier de Belle-Terre inaugurés samedi à Thônex: «On habite la commune depuis 56 ans, relève l’aînée au brushing impeccable, c’était un village à la campagne. À la place de ces immeubles, il y avait des plantations de choux, partout. Partout ça sentait le chou. Je m’en souviens très bien. Et aujourd’hui ben voilà.» Léon précise d’emblée: «Ce n’est pas moche attention. Au contraire. Mais c’est un peu loin et je crains l’effet «cité», un peu comme en France. On verra bien.»