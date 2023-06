Projet pilote – Le nouveau poste de Nyon unit les polices sous un même toit La police Nyon Région, celle de sûreté et la gendarmerie territoriale se retrouvent à la même adresse, depuis mardi dernier. D’autres rapprochements sont à venir. Raphaël Ebinger

Les boxes de maintien dans la zone carcérale sont partagés entre les polices régionale et cantonale. Jean-Paul Guinnard

«Quand un citoyen voit un policier en uniforme, il ne regarde pas l’écusson qu’il arbore. Il ne fait donc pas la différence entre la police régionale et la cantonale», analyse Roxane Faraut, présidente de Police Nyon Région (PNR). Le même flou règne sur les prérogatives entre les deux entités, aux yeux du citoyen lambda. Pour régler ce problème, une solution toute simple est mise en pratique depuis mardi à Nyon. Et elle ne tient pas dans une information ciblée pour présenter les attributions des uns et des autres. Dans le nouveau poste de police construit par la Ville, tout le monde est hébergé sous le même toit.