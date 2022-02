Gare souterraine – Le nouveau plan de Cornavin salué de Vernier aux Grottes Le projet facilité de halte à Châtelaine suscite les louanges verniolanes. Derrière la gare, la perspective d’une étape unique de chantier soulage. Marc Moulin

Les voies ferroviaires actuelles, vues du carrefour de l’Écu. La halte de Châtelaine, si elle se fait un jour, pourrait prendre place à cet endroit. MARC MOULIN

La nouvelle version du projet d’agrandissement de la gare Cornavin pourrait faciliter l’implantation d’une halte ferroviaire près de 3 km plus loin, à Châtelaine. Les coûts de cette station sont grandement réduits, à environ 50 millions de francs, par le choix d’un raccordement élargi entre la future extension souterraine de la gare centrale centre-ville et l’aéroport. Les quais pourraient être placés «en encoches» entre les voies.

«Cette halte nous mettrait à deux ou trois minutes de Cornavin, souligne Mathias Buschbeck, maire de Vernier. Longtemps, les trains n’ont constitué qu’une nuisance dans notre commune qui ne peut plus accepter de n’être qu’un lieu de passage.»

Gros potentiel

Selon le maire de la deuxième ville du canton (35’508 habitants), la halte serait à terme susceptible d’être «la plus proche ou la plus intéressante pour environ 50’000 habitants de l’agglo», au vu des quartiers existants ou projetés. En plein développement et à la lisière de la ville, Châtelaine est aussi en passe d’accueillir un pôle culturel.

La halte pourrait selon l’État se faire en synergie avec le chantier principal de l’extension souterraine de Cornavin et de ses accès, avec une mise en service possible en 2034 et une desserte au quart d’heure. Jadis devisé à plus de 100 millions de francs, le projet de Châtelaine a été auparavant disqualifié dans la course au financement fédéral. Une décision du Grand Conseil serait nécessaire pour que le Canton prenne entièrement à sa charge cette infrastructure.

L’écologiste regrette toutefois qu’aucune liaison par train direct ne soit prévue avec la Rive gauche. L’État évoque certes la possibilité d’ajouter une nouvelle ligne au Léman Express qui raccorderait les deux rives, mais avec un rebroussement à Cornavin.

Situation de la possible future halte de Châtelaine.

Un tunnel relie pourtant directement la ligne du Mandement au viaduc de la Jonction. Mais ce boyau est réservé aux trains-cargos, faute d’aménagements sécuritaires permettant aux passagers de fuir en cas de pépin, précise l’État. Des ouvrages dénivelés – des «sauts-de-mouton», très onéreux – seraient en outre nécessaires aux deux extrémités du tunnel.

Appui aux Grottes

Aux Grottes, le Collectif 500 a fait part jeudi de sa satisfaction quant à la révision du projet, avec un tunnel ouest à deux voies. Il y a dix ans, le groupement d’habitants a mené le combat contre le projet initial d’extension de Cornavin en surface. Dans un communiqué, le collectif dit soutenir «clairement une option qui présente la qualité majeure de réaliser en une fois ce qui était prévu initialement en deux étapes, épargnant ainsi de nouveaux désagréments aux quartiers des Grottes et environnants, et à la Ville en général».

Et de rappeler que ce double tunnel avait été d’emblée réclamé par l’un des siens, Martin Graf, inspirateur du concept souterrain d’extension. «Il avait d’emblée proposé cet ouvrage», souligne Marsel Perrin, au nom du collectif. En revanche, le groupement reste en litige avec la Ville de Genève sur son projet révisé d’aménagement du secteur de Montbrillant.

Le Collectif 500 milite pour le maintien du projet de réaménagement de la gare, tel qu’issu du concours initial, comme il se présente sur l’image de synthèse ci-dessus. TDG

Le Collectif 500 voue aux gémonies l’aménagement de Montbrillant tel qu’il a été révisé par la Ville de Genève. DR 1 / 1

