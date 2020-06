Trains grandes lignes duplex – Le nouveau navire amiral des CFF entre en scène à Genève Longuement attendue, la nouvelle automotrice Bombardier Twindexx effectue ses premiers services commerciaux sur la ligne principale du Plateau. Marc Moulin

En mars 2019, le nouveau train avait déjà visité Cornavin, mais sans passagers commerciaux, afin qu’une rame soit baptisée au nom de la ville de Genève. LUCIEN FORTUNATI

Non seulement il y a à nouveau des trains, mais il y en a des nouveaux! Alors que l’offre ferroviaire est revenue lundi à 90% de la normale, Genève vivra un accueil inédit. Ce week-end, le nouveau train grandes lignes des CFF opérera ses premiers services commerciaux dans la région en desservant la ligne du Plateau (IC1, Genève Aéroport-Saint-Gall via Lausanne, Berne et Zurich).

C’est un événement. La longue saga de cette automotrice à deux étages (nommée FV Dosto ou Bombardier Twindexx) a ébranlé l’actualité suisse depuis le début de la décennie. Il s’agissait de la plus grosse commande de l’histoire des CFF, désireux d’injecter du matériel neuf et à forte capacité sur leurs grandes lignes InterCity et InterRegio: 59 rames pour 1,9 milliard de francs, un contrat fort disputé et remporté par le constructeur canadien Bombardier, qui a un site à Villeneuve (VD). La perle devait notamment être capable de négocier des virages à haute vitesse sans incommoder les passagers.

Attendues en 2013, les premières livraisons n’ont eu lieu qu’en 2018, délai qui a causé un litige entre l’opérateur et le fournisseur, lequel a dû offrir trois trains en plus. Le processus a été compliqué par des exigences supplémentaires d’accessibilité, requises par les organisations de personnes handicapées. Écueil additionnel: les premières circulations se sont mal passées. Des vibrations pouvaient incommoder les voyageurs et les caprices de l’électronique ont pu paralyser les convois.

Les CFF ont donc commencé par roder leur acquisition à l’écart des axes les plus sensibles, comme sur la ligne Zurich-Coire. En mai, l’ancienne régie fédérale n’était en possession que de 32 exemplaires du train sur un total de 62. Mais les soucis techniques s’estompent: la distance moyenne mesurée entre chaque incident a plus que doublé entre l’été dernier et ce printemps. L’engin peut donc s’essayer sur la ligne magistrale du réseau, du moins le week-end.

Son entrée en scène doit à terme permettre aux CFF de remiser des trains méritant de longue date leur retraite (notamment sur la ligne Genève-Brigue). Longs de 400 mètres en double formation avec 1300 sièges (10% de plus par rapport à leurs prédécesseurs IC2000), les Twindexx allégeront la pression sur les axes saturés comme celui du Léman.

Comment le voir? Ce samedi et ce dimanche, le nouveau train assurera les convois IC1 704, 713, 722 et 731. Arrivées de Zurich à Genève Aéroport à 8 h 27 et 17 h 27; départs de Cointrin vers Zurich à 8 h 32 et 17 h 32.