La formule reste magique. Après les deux démissions surprises d’Ueli Maurer et Simonetta Sommaruga du Conseil fédéral, il est d’ores et déjà assuré que socialistes et UDC maintiendront leur siège.

Disons que le suspense n’est pas intenable. Le PS a bien tenté de pimenter la chose en excluant les hommes de ses candidats. Joli coup! Et du côté UDC, le candidat «naturel» Albert Rösti, taxé de super lobbyiste des pétroliers, a déclenché contre lui une mobilisation citoyenne (une trentaine de personnalités…) prête à tout pour l’empêcher d’accéder au trône et faire surchauffer la planète. Sous la Coupole, cela suffit à mettre le monde politique en ébullition.

Le peuple suisse, lui, garde la tête froide. D’abord parce qu’il n’a aucune prise sur la décision (l’élection appartient au parlement), ensuite parce que le citoyen est habité par ce doute permanent au pays du compromis: est-ce que vraiment ça va nous changer la vie?

Si vous voulez un bon supplément d’adrénaline politique, il faudra donc vous rabattre sur les élections genevoises. Et là, quel bonheur, que de piquantes surprises! La croisière s’amuse.

Osons la comparaison: quand la France battait campagne présidentielle l’an dernier sous la menace du «grand remplacement», théorie conspirationniste qui fait florès à l’extrême droite, la campagne genevoise pour les élections 2023 s’enflamme sur le thème du «grand déplacement». Il s’agit d’un palpitant nouveau jeu de piste de tous les instants.

Quel politicien va se déplacer dans quel parti, avec quelle ambition? On l’appelle déjà le mercato. Dernier en date à avoir fait le grand saut: Guy Mettan. Élu au Grand Conseil en 2001 sous les couleurs du PDC, le député a rejoint cette semaine l’UDC, après avoir passé par la case «indépendant». Cette nouvelle étape scelle une transition entamée de longue date par ce proeuropéen d’un temps, iconoclaste certifié, vers le rôle de contradicteur antisystème occidental sans crainte de voir ses anciens alliés lui tourner le dos, lui reprochant, entre autres, ses positions prorusses. L’UDC lui tendait les bras.

Un transfert qui a suivi de près celui de l’avocat Charles Poncet, vieille gloire du Parti libéral, mal à l’aise au PLR bien trop centriste pour lui. Le champ des possibles s’ouvre à l’avocat aujourd’hui âgé de 75 ans. Ranimera-t-il, par exemple, son idée de rétablir la peine de mort, ainsi qu’il l’exprimait dans un papier sur le terrorisme en 2015? Même Christoph Blocher pourrait ne pas aimer.

Mais le mercato est bien plus vaste. Chez les Vert’libéraux, Laurent Seydoux, cofondateur du parti à Genève, a décidé de rejoindre Libertés et Justice sociale, le parti de Pierre Maudet qui, lui-même éjecté du PLR dans les circonstances bien connues, tente de retrouver son honneur et sa place à la Tour Baudet.

Autre départ du PLR, volontaire cette fois, celui de Philippe Morel. Le transfert du médecin qui s’aime en star a été opéré avec un soin chirurgical par le champion toutes catégories en la matière, Mauro Poggia. Le conseiller d’État, ancien transfuge du PDC au MCG, lui cède sa place de candidat au Conseil d’État tout en se réservant la possibilité de la reprendre si la greffe Morel - MCG - peuple ne prenait pas.

Force est de s’interroger sur les motivations de ces transferts. Réalignement entre convictions personnelles et lignes de parti? Ou simple opportunisme politique pour un gain en visibilité et en éligibilité? Besoin irrépressible d’une existence publique et politique à l’âge, pour certains, d’une fade retraite? Ou authentique désir de pouvoir apporter sa pierre à l’amélioration de la société sous une nouvelle bannière?

Cette droite éclatée et rebrassée, peuplée de super ego, promet des empoignades homériques. Au risque qu’on finisse par regretter la soporifique atmosphère de l’élection au Conseil fédéral.

Pierre Ruetschi

