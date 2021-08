Exposition en plein air – Le nouveau MEG dans le viseur Le Musée d’ethnographie a organisé un concours de photographies de son bâtiment, inauguré en 2014. Les clichés habillent le jardin jusqu’à fin octobre. Pascale Zimmermann Corpataux

La ville, le béton, et puis l’aléatoire qui surgit, voilà ce que cherche Thomas Cassoudesalle. «C’est amusant, j’ai aussi un teckel, mais ici, ce n’est pas mon chien!» THOMAS CASSOUDESALLE

Depuis l’automne 2014, l’extension du Musée d’ethnographie (MEG) coiffe de sa haute stature pointue le quartier des Bains. Les croisillons de sa façade se voient de loin et typent le bâtiment, réalisé par les architectes Marco Graber et Thomas Pulver. Cette tenue d’Arlequin tissée d’une unique teinte champagne et ourlée de noir, qui souligne la diversité du monde mais aussi les traits communs entre les hommes et les femmes de partout, ne saurait être confondue avec aucune autre à Genève.

Pour souligner cette singularité, un concours de photographie a été lancé cet été par le MEG, avec pour thème son architecture. Les clichés retenus sont exposés, dès le lundi 16 et jusqu’à fin octobre, dans le jardin qui s’étend devant le café, sur dix grands panneaux de 84 cm par 1 mètre 20, montés sur métal. Ces supports sont appelés à être réutilisés à l’avenir pour d’autres installations en plein air.

«Je vois ces chaises toute la journée, et j’ai eu tout à coup l’idée de regarder le bâtiment à travers elles», commente Antonietta Riviello, gérante du café du MEG. ANTONIETTA RIVIELLO

Trois photographes ont été particulièrement distingués par le jury du concours – l’équipe du MEG et les instagrammeurs d’IGersGeneva. Il s’agit de Thomas Cassoudesalle (https://www.instagram.com/thomascassoudesalle), d’Antonietta Riviello ( https://www.instagram.com/cafedumeg ) et de Yann Roulet (https://www.instagram.com/yr.shots et https://www.instagram.com/fan2zik ), tous trois primés à égalité.

Regarder le quotidien autrement

Les images ont été déposées anonymement. Il se trouve qu’Antonietta Riviello, l’une des trois lauréats, est familière du nouveau bâtiment du MEG, puisqu’elle y travaille depuis 2014, d’abord comme employée du café puis, depuis 2019, en tant que gérante. «Je me suis prise de passion pour la photo et quand j’ai moins de travail, je photographie les plats ou le café avec mon téléphone, tout simplement, raconte Antonietta Riviello. Je n’ai aucune prétention artistique, mais j’aime regarder parfois les choses un peu différemment.» Pour mettre en évidence les lignes et la géométrie du bâtiment, elle a pris un cliché du plafond à travers ces chaises à trous du café qu’elle voit à longueur de journée.

La descente vers les salles d’exposition, l’un des trois clichés lauréats du concours. YANN ROULET

Thomas Cassoudesalle est lui aussi photographe amateur. À 18 heures, son horaire de banquier terminé, il part marcher dans la ville en compagnie de son petit appareil Fujifilm. «Je déambule pendant deux ou trois heures. J’aime les lignes, les courbes, l’architecture, mais j’aime aussi que surgisse l’humain, ou l’animal, le vivant, confesse-t-il. Je me suis mis à la photographie lors d’un voyage en Asie il y a six ans. Là-bas, il est facile de faire des portraits; être pris en photo ne dérange en général pas les gens. De retour à Genève, je me suis vite aperçu que ce n’est pas aussi simple ici. Alors je pars à la pêche…»

Pêcheurs et chasseurs

Thomas Cassoudesalle, 40 ans, distingue parmi les photographes les pêcheurs des chasseurs. «Je me laisse guider par la lumière et repère un endroit qui me plaît. Je cadre, toujours à la focale fixe: mon zoom, ce sont mes pieds, j’avance ou recule, c’est tout. Puis j’attends. Parfois trente, parfois quarante-cinq minutes, comme à la pêche, le temps qu’il faut pour qu’il se passe quelque chose.» Il guette l’aléatoire, le micro-événement qui ne se produira qu’une fois: un teckel au bout d’une laisse rouge ou un homme à vélo, cheveux dans le vent.

«Je trouve le nouveau bâtiment du MEG, ce haut triangle, très beau. Il est intemporel et, en même temps, change d’aspect selon le temps ou l’heure. C’est le point fixe de mon cliché. Puis vient la surprise.» Une surprise qui a fait de Thomas Cassoudesalle l’un des trois gagnants du concours du MEG cet été.

L’un des vingt clichés à admirer dans le jardin du MEG jusqu’à fin octobre. AURORA LEIGH

