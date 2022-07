Avenir de Credit Suisse – Le nouveau CEO hérite d’une situation à très hauts risques Ulrich Körner prend la tête de la deuxième banque helvétique, qui a déjà perdu plus de 1,5 milliard cette année. Les affaires à répétition pèsent sur sa rentabilité. Tous les voyants sont au rouge. Nicolas Pinguely

Le nouveau directeur général, Ulrich Körner, devra convaincre par ses vues stratégiques et redresser Credit Suisse. KEYSTONE

Il faudra convaincre, et ce n’est pas gagné d’avance. Le nouveau directeur général de Credit Suisse, Ulrich Körner, a du pain sur la planche. Il remplace dès le 1er août prochain Thomas Gottstein, fragilisé par les affaires qui frappent le groupe et par les chiffres rouges. Le numéro deux bancaire helvétique a perdu plus de 1,5 milliard au premier semestre, alors que son concurrent UBS a engrangé 2 milliards.