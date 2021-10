«No time to watch?» – Le nouveau Bond démarre moins fort en Suisse que ses prédécesseurs «No Time to Die» a attiré près de 173’000 cinéphiles en Suisse depuis son lancement fin septembre. «Skyfall» avait ouvert avec 238’000 entrées en 2012.

En Grande-Bretagne et en Irlande, en revanche, le démarrage de «No Time to Die» a été un record: au cours des trois premiers jours, le film a fait rentrer 25 millions de livres dans le box-office de ces pays. KEYSTONE

Le nouveau James Bond «No Time to Die» a attiré près de 173’000 fans dans les cinémas en Suisse depuis son lancement le 30 septembre. C’est moins que pour le lancement d’ «Avengers: Endgame» (2019) ou «Skyfall» (2012).

En Suisse alémanique, les cinémas ont enregistré un peu moins de 129’300 entrées pour «Pas le temps de mourir» entre jeudi 30 septembre et dimanche 3 octobre, selon filmdistribution suisse. En Suisse romande, on a dénombré 40’200 entrées et au Tessin 3200. Dans tout le pays, le nouveau Bond devance «Dune», qui arrive en deuxième position.

On pouvait s’attendre à ce que le nouveau Bond se place en pole position. Mais le film n’a pas battu de records en Suisse: les super-héros d’«Avengers: Endgame» avaient enregistré 195’000 entrées dans toute la Suisse au moment du lancement. À l’époque, les cinéphiles de Suisse romande et du Tessin avaient fait en sorte qu'"Avengers" fasse plus d’entrées que James Bond aujourd’hui.

Même comparé à ses prédécesseurs «Spectre» (2015) et surtout «Skyfall» (2012), «No Time to Die» n’a pas battu de record. «Skyfall» avait ouvert avec 238’000 entrées dans toute la Suisse tandis que «Spectre» était légèrement inférieur.

La Grande-Bretagne et l’Irlande en tête

En Grande-Bretagne et en Irlande, en revanche, le démarrage de «No Time to Die» a été un record: au cours des trois premiers jours, le film a fait rentrer 25 millions de livres dans le box-office de ces pays, selon la chaîne de télévision Sky News lundi soir. C’est mieux que ses prédécesseurs «Skyfall» et «Spectre» et l’un des meilleurs week-ends d’ouverture de l’histoire de Bond depuis des décennies.

À l’échelle internationale, le film aurait déjà rapporté 89 millions de livres sterling (112 millions de francs), selon Universal Pictures, bien qu’il n’ait pas encore ouvert en Chine et aux États-Unis.

Le film de 163 minutes est le cinquième et dernier Bond mettant en vedette Daniel Craig, 53 ans, dans le rôle de l’agent secret 007. La recherche de son successeur ou sa successeure ne commencera pas avant l’année prochaine, a indiqué le duo de producteurs Barbara Broccoli et Michael G. Wilson.

ATS

