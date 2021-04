Crise du coronavirus – Le nombre d’enfants ayant besoin d’une assistance explose La pandémie a provoqué une forte augmentation du nombre d’enfants ayant besoin de mesures de protection, d’un placement ou d’une aide à domicile. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse est «débordée», selon sa cheffe.

La crise du coronavirus a provoqué une explosion du nombre d’enfants placés dans le canton de Vaud. Cette forte augmentation s’est produite au cours du deuxième trimestre 2020 et se poursuit depuis le début de cette année.

«Nous sommes complètement débordés», a déclaré jeudi sur les ondes de la RTS la cheffe de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) Manon Schick. «Il y a des listes d’attente pour des interventions à domicile: nous sommes passés de sept mineurs en attente à 77 aujourd’hui, soit dix fois plus en l’espace d’une année.»

Manon Schick estime que la tendance devrait se poursuivre cette année, d’après les chiffres de début 2021. «Il y a aujourd’hui plus d’enfants qui vont mal, plus de professionnels qui sont inquiets à leur sujet et donc plus de mandats qui sont demandés à la justice, soit pour des mesures de protection, soit pour des placements, soit pour de l’aide à domicile», a expliqué l’ancienne directrice d’Amnesty International.

