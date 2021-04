Violences sexuelles – Le nombre de viols recensés par la police est en hausse Sensibilisation, meilleure détection, agents mieux formés ont pu pousser davantage de victimes à dénoncer leur agression. Mais beaucoup restent dans l’ombre. Chloé Dethurens

La police a dénombré 68 infractions de viol en 2020, et ce n’est que la pointe de l’iceberg. MAGALI GIRARDIN

Le nombre d’infractions de viol recensées par la police n’a cessé d’augmenter ces dernières années à Genève. Ce chiffre a plus que doublé en cinq ans. Comment l’expliquer? Les associations de défense des victimes mettent en avant une sensibilisation accrue, une détection renforcée ou encore une meilleure prise en charge des plaintes par la police. Mais elles rappellent que de nombreuses personnes renoncent encore à parler de leur agression.

Alors qu’on en comptait 32 en 2016, la police a dénombré 68 infractions de viol l’an passé (hors violences domestiques, où on constate une diminution de 29%). Pas moins de 80% des cas ont été élucidés par la Brigade des mœurs. Quelques 17 mineures figurent parmi les victimes. La grande majorité ont plus de 24 ans. Parmi les prévenus, six ont moins de 18 ans.