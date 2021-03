Héritage – Le nombre de testaments augmente à Genève Les Genevois sont plus nombreux à s’intéresser à la transmission de leur patrimoine. Chloé Dethurens

La consultation du Registre suisse des testaments révèle une augmentation «significative» du nombre d’actes liés à la transmission de patrimoine. (Photo d’illustration) Getty Images

L’an passé, les Genevois ont été nombreux à s’intéresser à l’avenir de leurs biens. La consultation du Registre suisse des testaments révèle une augmentation «significative» du nombre d’actes liés à la transmission de patrimoine. On parle ici de testaments, de contrats de mariage, de donation de mandats pour cause d’inaptitude, mais aussi de recherches de testaments existants. Un constat partagé par la Chambre des notaires de Genève et par plusieurs professionnels de la place.

L’augmentation des actes pour cause de mort par rapport à l’année précédente est de 6%, la majorité étant des testaments (olographes – rédigés à la main - ou publics – certifié par un notaire) et des pactes successoraux. Y a-t-il un lien avec la pandémie? «La tendance dans les cantons francophones montre que les gens se sentent de plus en plus concernés par le sujet, explique Pit Meyer, directeur du Registre suisse des testaments. Pour la Suisse alémanique, c’est plus difficile à dire car le système notarial est organisé différemment et certains grands cantons n’enregistrent pas les dispositions auprès de notre registre.»