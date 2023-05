Adultes en détresse à Genève – Le nombre de Genevois n’arrivant plus à être autonomes explose La justice et les services de curatelle connaissent une hausse brutale des dossiers de jeunes adultes et de seniors. Chloé Dethurens

La justice constate une augmentation importante de jeunes adultes signalés. ENRICO GASTALDELLO

À Genève, les adultes sont de plus en plus nombreux à avoir besoin qu’on les aide à gérer leur quotidien. Le nombre de signalements effectués auprès de la justice et des services de protection explose, selon les chiffres obtenus par la «Tribune de Genève».