Santé en Suisse – Le nombre de cas de grippe atteint les pics des dernières années La maladie contagieuse a déjà contraint de nombreuses personnes à rester au lit avant Noël, a indiqué mardi l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Les symptômes des maladies pseudo-grippales et du Covid-19 se recoupent. (Photo d’illustration) KEYSTONE/GAETAN BALLY

La grippe s’est propagée dans toute la Suisse. Le système de déclaration obligatoire de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) indique pour la deuxième semaine consécutive un doublement du nombre de cas en une semaine.

Le nombre de cas a déjà atteint avant Noël les pics de la saison grippale des années précédentes, comme l’indique le dernier bulletin de l’OFSP mardi. À l’époque, le pic de la vague de grippe n’avait été constaté qu’à partir de fin janvier et en février.

Dans la région comprenant les cantons d’Argovie, de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville ainsi que de Soleure, l’OFSP constate une activité grippale largement répandue. Dans les autres régions, on constate une propagation répandue de la grippe. Les virus les plus fréquemment détectés au cours de la semaine 50 étaient les virus de l’influenza, suivis à une nette distance par les virus Sars-CoV-2.

Les symptômes des maladies pseudo-grippales et du Covid-19 se recoupent. L’évolution des consultations médicales pour des maladies pseudo-grippales est donc également influencée par l’évolution épidémiologique du Covid-19, est-il encore précisé.

ATS

