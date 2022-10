Épidémie – Le nombre de cas de choléra en Haïti augmente rapidement Selon le ministère haïtien de la Santé, au 23 octobre, Haïti enregistrait 1972 cas suspects de choléra et 41 décès, contre 964 cas et 33 décès au 19 octobre.

L’Unicef a commencé à distribuer de l’eau potable à environ un millier de personnes à Cité Soleil, qui est «l’un des épicentres» de cette nouvelle poussée de choléra. (Image d’illustration) AFP

Haïti a enregistré en quelques jours un quasi doublement du nombre de cas de choléra, avec désormais près de 2000 cas suspects, et 41 décès, selon les chiffres du ministère de la Santé du pays.

«Jusqu’à il y a quelques jours, l’augmentation des cas de choléra était progressive, mais nous voyons désormais une croissance nette et inquiétante», a écrit dans un blog publié mardi la coordinatrice humanitaire de l’ONU dans le pays, Ulrika Richardson.

La maladie, bien que mortelle, est «évitable et traitable», alors «il faut agir sans tarder», a-t-elle ajouté, saluant la réponse «rapide et décisive» des autorités et des ONG malgré le chaos provoqué par le blocage du principal terminal pétrolier par les gangs depuis un mois. Selon le ministère haïtien de la Santé, au 23 octobre, Haïti enregistrait 1972 cas suspects de choléra et 41 décès -- contre 964 cas et 33 décès au 19 octobre.

«Scènes déchirantes»

«Selon l’Unicef, les enfants de moins de 14 ans représentent près de la moitié de ces cas suspects», a déclaré lors d’un point presse Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres. Il a souligné que les pénuries de carburant rendaient le travail des humanitaires «beaucoup plus difficile».

Alors que le manque de carburant a interrompu la distribution d’eau potable, cruciale dans la lutte contre cette maladie, l’Unicef a commencé à distribuer de l’eau potable à environ un millier de personnes à Cité Soleil, qui est «l’un des épicentres» de cette nouvelle poussée de choléra, a indiqué Stéphane Dujarric.

Ulrika Richardson, qui a visité plusieurs centres de soin dans les quartiers les plus touchés de Port-au-Prince, a elle décrit des «scènes déchirantes»: «des enfants tellement malnutris qu’il était difficile d’insérer une perfusion dans leur bras ou leur jambe; des adultes vraiment malades». Le choléra a fait son retour en Haïti début octobre, après trois ans de répit.

Après l’introduction de la bactérie par des Casques bleus en 2010, une épidémie de choléra avait sévi jusqu’en 2019, faisant plus de 10’000 morts. Pour faire face à la paralysie du pays et à la situation sanitaire et humanitaire qui se dégrade, le gouvernement a appelé la communauté internationale à l’aide. À la demande d’Antonio Guterres, le Conseil de sécurité réfléchit à l’envoi d’une force internationale pour ramener l’ordre.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.